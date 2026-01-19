Довбика прооперували в Фінляндії. Фото
До весни ми Артема не побачимо
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Український нападник Роми Артем Довбик переніс операцію в одній з фінських клінік після рецидиву травми стегна.
Після операції футболіст в соцмережах подякував за підтримку всім небайдужим.
Травми - це частина гри. Зосереджений на відновленні і поверненні сильнішим. Дякую за всю підтримку - це дуже важливо. До зустрічі скоро!, - сказав Артем.
У сезоні 2025/26 Довбик взяв участь у 17 матчах Роми, забив 3 м'ячі та зробив 2 результативні передачі.
