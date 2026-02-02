Павло Василенко

Гучний трансфер Жан-Філіпа Матета до Мілан зірвався буквально в останній момент. Французький нападник уже був за крок від переїзду на «Сан-Сіро», однак італійський клуб несподівано відкликав угоду.

Матета зарекомендував себе в Крістал Пелес, кольори якого захищає з січня 2022 року. За цей час форвард провів 186 матчів і забив 56 голів, ставши одним із ключових гравців лондонців. Його прогрес не залишився непоміченим і на міжнародному рівні – минулої осені Дідьє Дешам викликав нападника до збірної Франції, де той дебютував у національній команді.

Очікувалося, що вже в січні 28-річний футболіст зробить серйозний крок у кар’єрі. Мілан активно працював над трансфером і напередодні закриття вікна домовився з Крістал Пелес про суму в 30 мільйонів євро. Здавалося, угода ось-ось буде завершена, але цього так і не сталося.

Як повідомляють інсайдери Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо, причиною зриву стали результати медичного обстеження. Лікарі виявили проблеми з коліном форварда, які насторожили керівництво Мілана. Після цього італійський клуб офіційно поінформував Крістал Пелес про відмову від трансферу.

Раніше інтерес до Матета також виявляв Ювентус, однак часу на альтернативний перехід у цьому трансферному вікні практично не залишилося. Найімовірніше, француз продовжить виступи в Лондоні, де його контракт діє до середини 2027 року.