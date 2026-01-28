Миколенко зацікавив Мілан
Італійський гранд спостерігає за українським оборонцем
близько 1 години тому
Віталій Миколенко/фото: Евертон
Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в італійському Мілані, повідомляє infogioco.it.
Джерело зазначає, що керівництво одного із лідерів Серії А активно шукає посилення на позиції лівого захисника. Серед кількох кандидатів, що розглядаються, саме українець викликає найбільший інтерес.
Миколенка високо цінують за його тактичну гнучкість, стабільність та надійність в обороні. Додатковим плюсом для Мілана є можливість підписання Віталія наступного літа на правах вільного агента, що робить трансфер особливо привабливим.
Раніше повідомлялося, що Миколенком цікавляться одразу два представники екзотичного чемпіонату.