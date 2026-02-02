Мілан має проблеми з трансфером нападника Крістал Пелас
Клуб сумнівається у фізичному стані гравця
24 хвилини тому
Французький форвард лондонського Крістал Пелас Жан-Філіпп Матета планує влітку перейти в італійський Мілан. 28-річний нападник перебуває на завершальному етапі трансферу і нещодавно пройшов медичне обстеження в одній із клінік Лондона.
Однак під час медогляду виникли непередбачені обставини. Лікарі висловили сумніви щодо стану коліна гравця, незважаючи на запевнення його оточення у відсутності проблем. Нагадаємо, що у 2019 році Матета переніс операцію на меніску, після чого час від часу стикався зі схожими труднощами.
Керівництво Мілана після отримання цих відомостей провело термінову нараду та обговорює подальшу долю угоди. У поточному сезоні Жан-Філіп провів 34 матчі, забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.
Раніше Наполі відмовився від пропозиції Мілану підписати Нкунку.
