Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Дрогба порівняв Грізманна з несподіваним гравцем
Хавбек збірної Франції виконує незвичні для себе функції на ЧС-2022
Антуан Грізманн / Фото - FFF
Колишній нападник «Челсі» Дідьє Дрогба поділився думкою про півзахисника збірної Франції Антуана Грізманна після півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова експерта передає BBC.
Мене здивував Антуан Грізман. У нього є ігровий інтелект та майстерність. Він більше схожий на Канте, аніж сам на себе.
Нагадаємо, Грізманна було визнано кращим гравцем матчу Франція – Марокко.
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