Хавбек «Динамо» пообіцяв зробити все, щоб вийти з чорної смуги
Дубль Буяльского приніс йому звання найкращого гравця 10-го туру УПЛ
Хавбек зробив величезний внесок у перемогу «Динамо» над «Кривбасом»
31 жовтня 22:27
Віталий Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ
Півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського визнано найкращим гравцем 10-го туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Рішення було ухвалене за підсумками голосування експертної ради. Індивідуальний перформанс футболіста був оцінений як найяскравіший на уїк-енді.
Нагадаємо, у 10-му турі української Прем'єр-ліги «Динамо» на «Арені Львів» переграло «Кривбас» (3:1). Буяльський оформив дубль.
Раніше Буяльський назвав головну проблему киян на початку сезону.
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