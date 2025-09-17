Реал в 1 турі Ліги чемпіонів зустрічався з Марселем. Матч в Мадриді завершився з рахунком 2:1.

Рахунок було відкрито всередині першого тайму, коли обрізка Реала в центрі поля призвела до голу Веа. Син культового ліберійського форварда Джорджа Веа відкрив лік забитим голам в складі Олімпіка.

Реалу знадобилося 6 хвилин, аби відновити паритет на табло. Команда Хабі Алонсо на 26-й хвилині отримала право на пенальті, який реалізував Мбаппе.

Господар протягом матчу могли розраховувати на розгром Марселя, якби на останньому рубежі Рульї не виручив своїх партнерів.

На 72-й хвилині Марсель отримав чисельну перевагу після того, як було вилучено Карвахаля. Ветеран Реала розпочинав гру запасним, проте травма Александера-Арнольда внесла корективи в плани Мадрида.

Граючи в меншості Реал отримав право на друге пенальті, яке успішно реалізував Мбаппе. Дубль Кіліана приніс першу перемогу «бланкос» на старті ЛЧ.

Ліга чемпіонів. 1 тур

Реал - Марсель 2:1

Голи: Мбаппе, 29 (з пенальті), 81 (з пенальті) - Веа, 22

