Старт Ліги чемпіонів. Арсенал та Юніон взяли перші очки
Результати 1 туру
близько 2 годин тому
Новий сезон Ліги чемпіонів розпочався двома поєдинками 1 туру.
Арсенал завітав в гості до Атлетіка з Більбао. Мікель Артета завітав до Країни Басків та здобув першу перемогу на малій батьківщині.
В паралельному матчі ПСВ в дербі Бенілюксу несподівано поступився Юніону.
Пропонуємо ознайомитись з результатами перших матчів ЛЧ.
Ліга чемпіонів. 1 тур
Атлетік - Арсенал 0:2
Голи: Мартінелі, 72, Троссард, 87
ПСВ - Юніон 1:3
Голи: ван Боммель, 90 - Акінпелу, 7 (з пенальті), Ель Хадж, 39, Мак Алістер, 81
Реал Мадрид - Марсель: старт у Лізі чемпіонів без права на помилку.