Павло Василенко

Гучний скандал сколихнув футбольний світ: колишній півзахисник Кікі Мусампа, відомий за виступами за Аякс, Атлетіко Мадрид та Манчестер Сіті, опинився в центрі кримінального розслідування. Поліція Нідерландів затримала 48-річного ексфутболіста за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 тисяч євро.

Правоохоронці провели обшук у його квартирі, вилучивши документи та колекцію дорогих годинників. Разом із Мусампою був заарештований і його бухгалтер.

За інформацією sportal.blic.rs, Мусампа задекларував проживання за межами Нідерландів, хоча фактично отримував доходи в країні, намагаючись уникнути оподаткування. Його фінансові проблеми з владою тривають роками: у минулому він уже втрачав нерухомість в Амстердамі.

Керівництво Аякса, де Мусампа нині працює тренером у молодіжній академії, підтвердило факт арешту, але від коментарів утрималося. Наступного дня нідерландця звільнили з-під варти.

За час професійної кар’єри Мусампа встиг пограти у багатьох європейських клубах: Аякс, Малага, Бордо, Атлетіко Мадрид, Трабзонспор, АЗ Алкмаар, Віллем II і Манчестер Сіті. Найяскравішим етапом стали виступи за Малагу (117 матчів, 24 голи, 8 асистів).

Головне досягнення футболіста – перемога в Лізі чемпіонів 1995 року з Аяксом. Також він здобував чемпіонство Франції з Бордо, двічі вигравав чемпіонат Нідерландів і брав Суперкубок Європи. У національній збірній Нідерландів він так і не заграв, обмежившись виступами за молодіжну команду U-21.