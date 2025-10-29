Дубль Яремчука допоміг Олімпіакосу здобути розгромну перемогу у Кубку Греції
Українця замінили у другому таймі
близько 2 годин тому
Роман Яремчук. Фото - ФК Олімпіакос
Пірейський Олімпіакос у третьому раунді Кубка Греції розгромив Волос – 5:0.
Дублем за червоно-білих вистрілив український нападник Роман Яремчук. На 59-й хвилині форварда замінив Пневмонідіс.
Після двох зіграних матчів в активі Олімпіакоса шість набраних очок, що дозволяє йому утримувати проміжне п'яте місце. При цьому усі клуби, які випереджають команду Яремчука, провели на одну гру більше.
Кубок Греції, груповий раунд
Олімпіакос – Волос – 5:0
Голи: Б’янкон, 5, 45+2, Яремчук, 43, 44, Язіджі, 67.