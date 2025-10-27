Український нападник Олімпіакосу Роман Яремчук вийшов на поле у матчі восьмого туру чемпіонату Греції проти АЕКу, де його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0. Форвард з'явився на заміні на 84 хвилині зустрічі.

За десять хвилин ігрового часу Яремчук відзначився одним ударом по воротах, двома точними передачами та виграв два єдиноборства з чотирьох.

За даними порталу Sofascore, виступ українця було оцінено у 6,5 балів. Варто зазначити, що голи в цій грі забили його конкуренти Ель Каабі та Таремі.

У поточному сезоні Яремчук провів лише три матчі за Олімпіакос, поки не зумівши відзначитися результативними діями. Нападник пропустив початок чемпіонату через травму. Контракт футболіста з грецьким клубом розрахований до кінця червня 2028 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить три мільйони євро.

Раніше Олімпіакос з Яремчуком поступився Барселоні в Лізі чемпіонів.