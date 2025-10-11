Колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк поділився в особистому Telegram-каналі професійною думкою щодо травми півзахисника Георгія Судакова в матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3).

Куди він пiшов з тим плечем?! Робіть заміну! Трубін хорош, зорієнтувався [вибив м’яч – прим.].

Судакова, звісно, шкода. Дурна травма, врізався плечем у суперника. Скоріш за все, акроміо-ключичне зʼєднання.

На перший погляд нескладна травма, але вона дуже впливає на біг. Бажано, звісно, потерпіти на полі і дати час підготувати заміну.

Надалі треба обстежувати, але не схоже на перелом ключиці чи вивих плеча – речі, які виключають у першу чергу. На Азербайджан точно під питанням.