«Дурна травма». Колишній лікар Руху виніс медичний вердикт для Судакова
Лідер збірної України не зміг продовжити гру в матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії
16 хвилин тому
Колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк поділився в особистому Telegram-каналі професійною думкою щодо травми півзахисника Георгія Судакова в матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3).
Куди він пiшов з тим плечем?! Робіть заміну! Трубін хорош, зорієнтувався [вибив м’яч – прим.].
Судакова, звісно, шкода. Дурна травма, врізався плечем у суперника. Скоріш за все, акроміо-ключичне зʼєднання.
На перший погляд нескладна травма, але вона дуже впливає на біг. Бажано, звісно, потерпіти на полі і дати час підготувати заміну.
Надалі треба обстежувати, але не схоже на перелом ключиці чи вивих плеча – речі, які виключають у першу чергу. На Азербайджан точно під питанням.
