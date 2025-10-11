Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги в матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3) поділився думками щодо повернення Руслана Маліновського, який оформив дубль. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Я вважаю, такі гравці як Ярмоленко, Маліновський, Степаненко були і є дуже важливими для збірної. І зараз я бачу, що молоді гравці повинні ставати лідерами. Ми надаємо їм шанс, але потрібен час, бо ігри національних збірних — це змагання на топ-рівні, з топ-гравцями. І тут, якщо ти не граєш на максимумі, то дуже важко очікувати на результат.

Ви бачите, у нас молода команда. Багато молодих гравців, які дійсно заслуговують на виклик у збірну. Не через те, що є травмовані. Коли вони приїздять до табору збірної, я дійсно бачу їхнє велике бажання. Усі, кого ви назвали, розуміють, для кого вони грають і дуже багато працюють. І сьогодні я був упевнений у тих гравцях, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали у грі. Після замін була більша інтенсивність з нашого боку. Тому я вітаю хлопців, вітаю Влада Велетня з першою грою, Артема Бондаренка з першою передачею, і Олега Очеретька з дуже важливим голом.