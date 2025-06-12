Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) оцінив групу D, до якої окрім «синьо-жовтих» потрапили Нідерланди, Данія та Фінляндія.

Данія – дуже хороша команда. Можу сказати, що це дуже структурована збірна, яка здатна робити різні речі на полі. Можливо, люди можуть десь недооцінювати Данію чи Фінляндію, але хай назви країн не вводять вас в оману.

Фінляндія обіграла Німеччину, яка перемогла нас у товариському матчі, коли я тільки очолив молодіжку. Всі 16 збірних на Євро – сильні і мають чим здивувати.

Ми переглядали своїх суперників і готувалися до турніру у двох напрямках. Перший — це підготовка нашого стилю гри, нашої ідентичності і «ДНК» як гравців так і команди. А другий напрям — це підготовка до конкретного суперника. Ми маємо знати, з ким будемо грати. Ми намагаємось зрозуміти, які їхні слабкі та сильні сторони. І працюємо над тим, щоб використати це у грі.

Ми дійсно зробили багато роботи заздалегідь. Як ми говорили вище, у нас не буде стільки часу, скільки ми хотіли б мати. Тому готуємося до всіх матчів заздалегідь. Втім, наші суперники роблять це так само. Також ми маємо бути готовими адаптуватися, якщо щось зміниться під час тренувального збору, – заявив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.