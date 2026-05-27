«Я неймовірно щаслива»: Стародубцева емоційно відреагувала на перемогу над Рибакіною
Українська тенісистка зазначила, що очікувала на важкий супротив
близько 4 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 55) прокоментувала свою історичну перемогу над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану в другому колі Відкритого чемпіонату Франції.
У флеш-інтерв'ю на корті Стародубцева поділилася емоціями від виходу до третього раунду та розповіла, як справлялася з тиском під час камбеку іменитої суперниці у вирішальному сеті.
Честно, це складно описати словами. Я неймовірно щаслива. Єлена — одна з топ-гравців. У неї був приголомшливий рік. Я дуже пишаюся собою, що змогла зробити це сьогодні. Третій сет був важким, але я впоралася, розумієте?
Думаю, від такого гравця, як Лена, я цього й очікувала. Вона одна з найкращих тенісисток світу. Не можна виходити на матч із думкою, що сьогодні буде легко. Навіть за рахунку 3:0 у мене було відчуття, що все буде не так просто. Важкий матч, але я щаслива перемогти сьогодні.
У третьому колі Roland Garros-2026 Юлія Стародубцева зіграє проти переможниці протистояння між американкою Хейлі Баптіст та китайською тенісисткою Ван Сіюй.
Стародубцева вибила другу ракетку світу з Roland Garros.