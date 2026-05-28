Крістал Пелас — переможець Ліги Конференцій 2025/26
У фіналі англійська команда перемогла Райо Вальєкано з Іспанії
близько 1 години тому
Англійський Крістал Пелас став переможцем Ліги конференцій сезону-2025/26. У фінальному поєдинку в Лейпцигу лондонський клуб мінімально переграв іспанський Райо Вальєкано.
Єдиний гол у матчі було забито на 51-й хвилині. Воротар Райо Вальєкано відбив удар Адама Вортона, але Жан-Філіп Матета першим встиг на добивання.
Ліга конференцій. Фінал
Крістал Пелас (Англія) — Райо Вальєкано (Іспанія) — 1:0
Гол: Матета, 51
Крістал Пелас вперше в історії здобув єврокубковий трофей.
