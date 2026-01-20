Павло Василенко

У матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті гостює в Норвегії, де зустрічається з амбітним Буде-Глімтом. Поєдинок уже ввійшов в історію англійського гранда ще до фінального свистка – головний тренер гостей Хосеп Гвардіола ухвалив сміливе та водночас ризиковане рішення, випустивши на поле наймолодший склад клубу в історії участі в Лізі чемпіонів.

Середній вік гравців «містян» у цьому матчі становить лише 24 роки та 84 дні. Таким чином, було перевершено попередній клубний рекорд, встановлений у грудні 2018 року в поєдинку проти Гоффенгайма, коли середній вік стартового складу складав 24 роки та 95 днів. Гвардіола явно зробив ставку на енергію, інтенсивність і молодість, надавши шанс футболістам, які ще не мають великого єврокубкового досвіду.

Втім, на старті матчу експеримент іспанського фахівця поки що не виправдовує себе. Манчестер Сіті несподівано зіткнувся з серйозними проблемами в обороні й уже до 25-ї хвилини двічі дозволив господарям поля вразити свої ворота. Наразі триває другий тайм – рахунок 3:1 на користь Буде-Глімта.

Таким чином, історичний склад Манчестер Сіті розпочав матч із негативного сценарію, а тренерське рішення Гвардіоли вже зараз викликає жваві дискусії серед уболівальників і експертів.