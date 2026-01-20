Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз планує залишити клуб після завершення сезону. Контракт 31-річного англійця з «містянами» діє до літа 2026 року, і у разі його непродовження Стоунз зможе перейти до будь-якого клубу на правах вільного агента.

Стоунз приєднався до Манчестер Сіті влітку 2016 року. Цього сезону він провів 13 матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами або результативними передачами.

На даний момент Манчестер Сіті ділить друге-третє місце в таблиці АПЛ з Астон Вілла. Наступний матч команди Пепа Гвардіоли заплановано на 20 січня проти Буде-Глімта у Лізі чемпіонів.

Раніше Гвардіола висловив вдячність керівництву за придбання Гехі.