Манчестер Сіті оголосив про перехід капітана Кристал Пелас Марка Гуехі, повідомляє пресслужба клубу.

Центрбек збірної Англії підписав контракт, який діятиме до літа 2031 року. Він став другим новачком клубу в січневому трансферному вікні після підписання Антуана Семеньйо з Борнмута.

За даними Transfermarkt, діючий володар Кубка та Суперкубка Англії отримав за свого капітана 23 мільйони євро, в якого залишалось останні півроку за контрактом з Кристал Пелас.

