Гвардіола вихопив капітана Кристал Пелас в Манчестер Сіті
Всі деталі переходу
близько 1 години тому
Марк Гуехі / Фото - Getty Images
Манчестер Сіті оголосив про перехід капітана Кристал Пелас Марка Гуехі, повідомляє пресслужба клубу.
Центрбек збірної Англії підписав контракт, який діятиме до літа 2031 року. Він став другим новачком клубу в січневому трансферному вікні після підписання Антуана Семеньйо з Борнмута.
За даними Transfermarkt, діючий володар Кубка та Суперкубка Англії отримав за свого капітана 23 мільйони євро, в якого залишалось останні півроку за контрактом з Кристал Пелас.