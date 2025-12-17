Павло Василенко

Півзахисник дортмундської Борусії та збірної України U-21 Данило Кревсун може продовжити кар'єру в Українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє ТаТоТаке.

У послугах 20-річного футболіста зацікавлені харківський Металіст 1925 та житомирське Полісся.

За інформацією джерела, є висока ймовірність, що Борусія буде готова віддати футболіста вже взимку за потенційні бонуси.

У нинішньому сезоні Кревсун провів 16 матчів у складі Боруссії II, в яких віддав три результативні передачі. Трансферна вартість українського півзахисника становить 200 тисяч євро.