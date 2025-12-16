Павло Василенко

Житомирське Полісся, яке пішло на зимову перерву на третьому місці в чемпіонаті України, рішуче налаштовано зміцнити позицію флангового обороня.

Тренерський штаб «вовків» на чолі з Русланом Ротанем обирає поміж трьох кандидатур. Йдеться про Романа Вантуха із Зорі, Ростислава Ляха з Руха та Олександра Климця з Епіцентру, повідомляє ТаТоТаке.

Наразі за фланги захисту в Поліссі відповідають Богдан Михайліченко, Микита Кравченко, Гіоргі Майсурадзе, Лукас Тейлор і Анді Хандрой.

27-річний Вантух у цьому сезоні провів 13 поєдинків (два голи, дві передачі), 25-річний Лях – 18 (два голи, три передачі), 25-річний Климець – 13 (два голи).