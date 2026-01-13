Павло Василенко

Захисник Сергій Чоботенко та півзахисник Олексій Гуцуляк не поїдуть із Поліссям на збори до Іспанії.

Причина такого рішення не розголошується. Чоботенко та Гуцуляк залишаться з командою U-19, де й тренуватимуться, повідомляє Sport.ua.

Гравці Полісся вже вийшли з відпусток і наразі проходять медичний огляд. Після цього команда вирушить до Іспанії, де проведе 10 спарингів.

Чоботенко у сезоні УПЛ 2025/26 відіграв 16 матчів, забив один гол та віддав асист. Гуцуляк провів 13 поєдинків, забив два м'ячі та оформив п'ять гольових передач. Контракти цих футболістів з Поліссям закінчуються 30 червня 2026 року.

На зимову перерву Полісся пішло на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ з 30 очками.