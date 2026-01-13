Два ключових гравці Полісся не поїдуть на збори до Іспанії
Джерело повідомило деталі
38 хвилин тому
Олексій Гуцуляк. Фото: ФК Полісся
Захисник Сергій Чоботенко та півзахисник Олексій Гуцуляк не поїдуть із Поліссям на збори до Іспанії.
Причина такого рішення не розголошується. Чоботенко та Гуцуляк залишаться з командою U-19, де й тренуватимуться, повідомляє Sport.ua.
Гравці Полісся вже вийшли з відпусток і наразі проходять медичний огляд. Після цього команда вирушить до Іспанії, де проведе 10 спарингів.
Чоботенко у сезоні УПЛ 2025/26 відіграв 16 матчів, забив один гол та віддав асист. Гуцуляк провів 13 поєдинків, забив два м'ячі та оформив п'ять гольових передач. Контракти цих футболістів з Поліссям закінчуються 30 червня 2026 року.
На зимову перерву Полісся пішло на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ з 30 очками.
