Павло Василенко

У житомирському Поліссі спалахнув гучний внутрішній скандал, у центрі якого опинився центральний захисник Сергій Чоботенко. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, футболіста нібито відсторонили від першої команди через тиск на клуб з боку його оточення під час переговорів про продовження контракту.

Сам гравець такі звинувачення різко відкидає. Чоботенко запевняє, що тренується разом з основною командою, перебуває на клубній базі та веде з керівництвом робочі перемовини без будь-яких конфліктів. За його словами, інформація про шантаж не відповідає дійсності, а жодних рішень про переведення до іншої команди йому не озвучували.

Захисник також підтвердив, що 13 січня вирушає з Поліссям на навчально-тренувальні збори, водночас відмовившись розкривати деталі контракту, назвавши їх внутрішніми трудовими питаннями.

Попри це, за даними Sport.ua, напруга всередині клубу справді існує. Повідомляється, що спортивний директор Вячеслав Шевчук та генеральний директор Володимир Загурський виступають за усунення Чоботенка, вважаючи його близьким до колишнього головного тренера Імада Ашура. Саме ці керівники, за інформацією джерела, пропонують футболісту нові умови контракту, значно гірші за чинні – на рівні аутсайдерів УПЛ.

Водночас головний тренер Полісся Руслан Ротань категорично не підтримує такого підходу і розглядає Чоботенка як одного з ключових гравців команди. У сезоні 2025/26 захисник провів 21 матч, відзначився одним голом і однією результативною передачею. Його контракт чинний до літа 2026 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 1 мільйон євро.