Полісся підписало нападника Карпат
Форвард отримав договір на 3,5 роки
6 хвилин тому
Ігор Краснопір/фото: Полісся
Клуб УПЛ Полісся офіційно оголосив про перехід нападник Ігоря Краснопіра, уклавши з гравцем контракт терміном на три з половиною роки.
Сума трансферу не розголошується. Раніше в понеділок Карпати підтвердили відхід Краснопіра, проте подробиці угоди поки що не розкрито.
Цього сезону 23-річний форвард провів 18 матчів, забивши п'ять голів і оформивши одну результативну передачу.
Головний тренер Полісся Руслан Ротань раніше працював із гравцем у молодіжній та олімпійській збірних України, добре знайомий з його якостями та потенціалом.
