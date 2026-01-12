Клуб УПЛ Полісся офіційно оголосив про перехід нападник Ігоря Краснопіра, уклавши з гравцем контракт терміном на три з половиною роки.

Сума трансферу не розголошується. Раніше в понеділок Карпати підтвердили відхід Краснопіра, проте подробиці угоди поки що не розкрито.

Цього сезону 23-річний форвард провів 18 матчів, забивши п'ять голів і оформивши одну результативну передачу.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань раніше працював із гравцем у молодіжній та олімпійській збірних України, добре знайомий з його якостями та потенціалом.

Раніше повідомлялося, що Михайліченко підписав новий контракт з Поліссям.