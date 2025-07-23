Призначено суддівські бригади на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій і одразу два українські колективи арбітрів отримали можливість обслуговувати поєдинки єврокубків.

Зустріч між Сараєво (Боснія та Герцеговина) та Університатя Крайова (Румунія), яка запланована на 24 липня, довірили українській бригаді на чолі із Дмитром Панчишиним. Допомагатимуть йому асистенти Олексій Миронов та Володимир Висоцький, а четвертим суддею призначено Дмитра Кубряка.

Цікаво, що у складі румунського клубу виступають два представники України — Павло Ісенко та Олександр Романчук.

Крім того, ще одна українська команда арбітрів працюватиме на матчі між Будучностю (Чорногорія) та Мілсамі (Молдова), який пройде 23 липня. Головним суддею призначено Дениса Шурмана, на лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Віктор Нижник, а функції четвертого арбітра покладено на Клима Заброду.

Раніше Динамо обіграло Хамрун Спартанс з рахунком 3:0 в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.