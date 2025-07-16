У четвер, 17 липня, в рамках Ліги конференцій пройде поєдинок між естонським Пайде та представником Гібралтару Мегпісом. Матч відбудеться на стадіоні Раана у місті Парну, а розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, у першому протистоянні перемогу здобули естонці з рахунком 3:2. Обслуговуватиме зустріч українська суддівська бригада, яку очолить Клим Заброда.

На лініях йому допоможуть Валентин Куцев та Віталій Скобля, а обов'язки четвертого арбітра покладено на Андрія Коваленка.

Нагадаємо, що вчора українська бригада арбітрів обслужила матч-відповідь Ліги чемпіонів між Діфферданжем та Дрітою.