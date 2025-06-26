Мадридський Реал цього літа може втратити відразу двох гравців, повідомляє видання Fichajes. За даними джерела, французький хавбек Едуардо Камавінга та бразильський фланговий атакувальний Родріго Гоес подали офіційні запити на трансфер.

Обидва футболісти не бачать перспективи залишитися у складі команди, особливо з урахуванням останніх трансферних придбань клубу, які ускладнять конкуренцію за місце в основі.

Керівництво Реала не виключає, що може розлучитися з обома гравцями в літнє трансферне вікно. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Родріго в 90 мільйонів євро, а Камавінгі - 60.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи зіграє Андрій Лунін у матчі третього туру Клубного чемпіонату світу.