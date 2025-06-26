Завтра, 27 червня, австрійський РБ Зальцбург зіграє з мадридським Реалом у рамках заключного туру групи H клубного чемпіонату світу 2025 року.

Матч пройде на арені Лінкольн Файненшел Філд в американській Філадельфії. Початок зустрічі – о 04:00 за київським часом.

Як повідомляє Defensa Central, український голкіпер Андрій Лунін, найімовірніше, не з'явиться на полі у цій грі, якщо тільки з основним воротарем Реала Тібо Куртуа щось станеться.

У сезоні-2024/25 Лунін відіграв 14 матчів за клуб, пропустив 19 м'ячів і шість разів залишив ворота «сухими». Transfermarkt оцінює вартість українського воротаря у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін може приєднатися до Реала Ов’єдо, який повернувся в елітний дивізіон іспанського футболу.