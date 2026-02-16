Двоє українців зійшлися в очній дуелі на полях Європи. Відео
Легіонери перетнулись в Чехії
2 днi тому
Едуард Соболь / Фото - ФК Пардубіце
Ексгравець Руха Богдан Слюбик провів перший офіційний матч в складі Пардубіце, який в 22 турі Шанс ліги протистояв Яблонцю (0:2).
Центрбек молодіжної збірної України провів на полі близько півгодини в другому таймі.
У складі гостей також брав участь в поєдинку ексгравець збірної України Едуард Соболь, який відіграв 90 хвилин.
Шанс ліга. 22 тур
Пардубіце - Яблонець 0:2
Голи: Голлі, 76, Небила, 82