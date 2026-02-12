Павло Василенко

В бельгійському Брюсселі пройшла церемонія жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва отримала суперників у Дивізіоні B. Синьо-жовті перебували у другому кошику під час процедури розподілу команд.

Резельтати жеребкування Ліги націй Групи В2

Угорщина

Україна

Грузія

Північна Ірландія

Груповий етап турніру триватиме з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Матчі плейоф заплановані на березень і червень 2027 року.

У Дивізіоні B переможець групи здобуде підвищення до Дивізіону A. Команда, що посяде друге місце, отримає шанс поборотися за підвищення у стикових матчах.

Підсумки виступів у Лізі націй також матимуть значення для відбору на чемпіонат Європи 2028 року, тому збірна України може отримати додатковий бонус у випадку вдалого виступу на турнірі.