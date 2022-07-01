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«Динамо» хоче проводити матчі УПЛ лише в Україні

Нещодавно з’явилися чутки про можливі ігри за кордоном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:33
«Динамо» хоче проводити матчі УПЛ лише в Україні

Київське «Динамо» хоче проводити свої матчі наступного сезону української Прем’єр-ліги лише в Україні. Про це розповів Ігор Циганик.

Цікаво, що раніше Ігор Бурбас повідомив про те, що в УПЛ гратимуть частково за кордоном – такий дозвіл дадуть учасникам групового етапу єврокубків.

Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зізнався, що його розчарувало ставлення великих європейських клубів до війни в Україні.

Сергій Лук'яненко
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