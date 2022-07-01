Форвард «Динамо», який постійно в лазареті, знову отримав травму
«Динамо» хоче проводити матчі УПЛ лише в Україні
Нещодавно з’явилися чутки про можливі ігри за кордоном
Київське «Динамо» хоче проводити свої матчі наступного сезону української Прем’єр-ліги лише в Україні. Про це розповів Ігор Циганик.
Цікаво, що раніше Ігор Бурбас повідомив про те, що в УПЛ гратимуть частково за кордоном – такий дозвіл дадуть учасникам групового етапу єврокубків.
Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зізнався, що його розчарувало ставлення великих європейських клубів до війни в Україні.
Коментарі 0