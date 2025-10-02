Павло Василенко

Сьогодні київське Динамо зіграє поєдинок першого туру Ліги конференцій з англійською командою Крістал Пелес. Зустрій пройде на стадіоні «Motor Lublin Arena», що у польському місті Люблін. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Аналітики провідної букмекерської контори проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – лідером ставок є Крістал Пелес.

Коефіцієнти на поєдинок-відповідь Динамо – Крістал Пелес

Перемога Динамо – 5.60

Нічия – 4.45

Перемога Крістал Пелес – 1.57

Розклад матчів Динамо у Лізі конференцій 2025/26

1-й тур. 2 жовтня, 19:45. Динамо – Крістал Пелес (Англія)

2-й тур. 23 жовтня, 22:00. Самсунспор (Туреччина) – Динамо

3-й тур. 6 листопада, 22:00. Динамо – Зринськи (Боснія і Герцеговина)

4-й тур. 27 листопада, 19:45. Омонія (Кіпр) – Динамо

5-й тур. 11 грудня, 19:45. Фіорентина (Італія) – Динамо

6-й тур. 18 грудня, 22:00. Динамо – Ноа (Вірменія)

Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу виходять напряму до 1/8 фіналу, а ті, що посядуть місця з 9-го до 24-го, боротимуться у плейоф (1/16 фіналу) за право потрапити далі. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року на стадіоні «Red Bull Arena» в Лейпцигу.