Динамо – Крістал Пелес: аналітики назвали фаворита матчу першого туру Ліги конференцій
Зустріч пройде у Польщі
близько 2 годин тому
Сьогодні київське Динамо зіграє поєдинок першого туру Ліги конференцій з англійською командою Крістал Пелес. Зустрій пройде на стадіоні «Motor Lublin Arena», що у польському місті Люблін. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Аналітики провідної букмекерської контори проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – лідером ставок є Крістал Пелес.
Коефіцієнти на поєдинок-відповідь Динамо – Крістал Пелес
- Перемога Динамо – 5.60
- Нічия – 4.45
- Перемога Крістал Пелес – 1.57
Розклад матчів Динамо у Лізі конференцій 2025/26
- 1-й тур. 2 жовтня, 19:45. Динамо – Крістал Пелес (Англія)
- 2-й тур. 23 жовтня, 22:00. Самсунспор (Туреччина) – Динамо
- 3-й тур. 6 листопада, 22:00. Динамо – Зринськи (Боснія і Герцеговина)
- 4-й тур. 27 листопада, 19:45. Омонія (Кіпр) – Динамо
- 5-й тур. 11 грудня, 19:45. Фіорентина (Італія) – Динамо
- 6-й тур. 18 грудня, 22:00. Динамо – Ноа (Вірменія)
Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу виходять напряму до 1/8 фіналу, а ті, що посядуть місця з 9-го до 24-го, боротимуться у плейоф (1/16 фіналу) за право потрапити далі. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року на стадіоні «Red Bull Arena» в Лейпцигу.