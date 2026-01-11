Павло Василенко

Київське Динамо зробило офіційну пропозицію щодо переходу вінгеру рівненського Вереса Ерену Айдіну. Про це повідомляє турецький журналіст Решат Кан Озбудак на своїй сторінці в Х.

22-річний турок перейшов у рівненський клуб на початку вересня 2025 року з Галатасарая. За основну стамбульську команду Айдін не провів жодної гри.

За Верес він зіграв у 10 матчах, забив гол і віддав три результативні передачі.

Контракт Ерена з рівнянами дійсний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Динамо пішло на зимову паузу на четвертому місці в УПЛ, маючи 26 очок після 16 турів.