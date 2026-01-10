Президент бухарестського Динамо Андрій Ніколеску заявив, що румунський клуб направив офіційну пропозицію київському Динамо щодо оренди нападника Владіслава Бленуце.

«Ми зробили письмову пропозицію київському Динамо. Наскільки я розумію, в українському клубі є сумніви, чи зможе він грати за якусь команду цього року. У цьому напрямі робляться кроки. Відповіді від них я поки що не отримав.

Це оренда із правом викупу. Бленуце – один з варіантів. Я не знаю, наскільки це можливо. Є ще два варіанти, але ми почнемо перемовини з Динамо», – сказав Ніколеску.