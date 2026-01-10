Динамо отримало офіційну пропозицію по Бленуце
Президент бухарестського Динамо Андрій Ніколеску зробив відверту заяву
37 хвилин тому
Президент бухарестського Динамо Андрій Ніколеску заявив, що румунський клуб направив офіційну пропозицію київському Динамо щодо оренди нападника Владіслава Бленуце.
«Ми зробили письмову пропозицію київському Динамо. Наскільки я розумію, в українському клубі є сумніви, чи зможе він грати за якусь команду цього року. У цьому напрямі робляться кроки. Відповіді від них я поки що не отримав.
Це оренда із правом викупу. Бленуце – один з варіантів. Я не знаю, наскільки це можливо. Є ще два варіанти, але ми почнемо перемовини з Динамо», – сказав Ніколеску.
Цього сезону Бленуце провів десять матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим голом. Чинний контракт форварда розрахований до червня 2030 року, а його ринкова вартість оцінюється в 1,5 млн. євро.