Сергій Разумовський

Наступного дня після нульової нічиєї з румунською Університатею у кваліфікації Ліги Європи Динамо провело спаринг із польським Радомʼяком. У контрольній зустрічі тренерський штаб киян задіяв футболістів, які напередодні або не виходили на поле, або отримали ігровий час лише після замін.

Динамівці активно розпочали матч і вже на 7-й хвилині могли відкривати рахунок, коли захисник Радомʼяка ледь не зрізав мʼяч у власні ворота, але Майхрович урятував поляків. Невдовзі Огундана пробив вище, а згодом воротар суперника впорався з небезпечним ударом Рубчинського. Найкращий шанс першого тайму кияни створили на 25-й хвилині: Ярмоленко влучив у поперечину, а Буяльський на добиванні пробив у стійку.

Попри перевагу Динамо, першими забили поляки. На 36-й хвилині після подачі зі стандарту Жеремі Бласко виграв верхову боротьбу й головою відправив мʼяч у сітку. Втім, відповідь киян була швидкою: за фол проти Ярмоленка арбітр призначив пенальті, який реалізував Буяльський.

Після перерви Динамо додало в темпі. На 51-й хвилині Ярмоленко вивів Буяльського на ворота, а той обіграв голкіпера й оформив дубль. За кілька хвилин Рубчинський прострілив у штрафний після пасу Буяльського, і Огундана в дотик зробив рахунок 3:1. Невдовзі відзначився й Герич, скориставшись передачею Буяльського після помилки воротаря Радомʼяка.

У кінцівці польська команда активізувалася. На 77-й хвилині Маркевич зіграв першим на добиванні після сейву Суркіса та скоротив відставання. Радомʼяк продовжував тиснути, особливо після стандартів, однак Суркіс утримав перевагу Динамо, зокрема ефектно парирувавши удар Браяна на 88-й хвилині.

У підсумку Динамо перемогло 4:2 і продовжило підготовку до матчу-відповіді з Університатею в першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Контрольний матч

Динамо Київ – Радомʼяк 4:2

Голи: Буяльський, 41 (пен.), 51, Огундана, 55, Герич, 59 – Бласко, 36, Маркевич, 77

Динамо: Суркіс, Гусєв, Коробов, Тіаре, Вівчаренко (Дикий, 60), Малиш, Рубчинський, Буяльський (Бленуце, 65), Ярмоленко (Герреро, 65), Огундана, Герреро (Герич, 56)

Радомʼяк: Майхрович, Уаттара, Бласко, Дієгес, Гжесік, Камара, Алвес, Лукіньяс, Баро, Гуре, Тапсоба