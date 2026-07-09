Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу поступилася національній команді Китаю в матчі третього ігрового тижня Ліги націй-2026 з рахунком 0:3 (18:25, 22:25, 20:25).

Найближчими до виграшу сету підопічні Якуба Глушака були у другій партії, яку програли з різницею у три очки. Перший та третій відрізки гри також завершилися на користь китайських волейболісток.

Найрезультативнішими гравчиня у складі синьо-жовтих стали Вікторія Даньчак і Світлана Дорсман, які набрали по 10 очок.

Після десяти матчів Україна посідає 15-те місце в турнірній таблиці, маючи шість очок. Наступну гру команда проведе завтра, 10 липня, проти Домініканської Республіки.

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