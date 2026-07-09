Сергій Разумовський

У першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи київське Динамо не змогло обіграти Університатю Клуж і завершило матч нічиєю.

Команда Ігоря Костюка більшу частину зустрічі контролювала м’яч і виглядала активнішою в атаці, проте саме румунський клуб мав реальний шанс відкрити рахунок у першому таймі. Менді скористався позиційною помилкою захисників киян, опинився сам перед Нещеретом, але пробив надто м’яко, тож воротар без особливих проблем ліквідував загрозу.

На початку гри Університатя намагалася чинити тиск і створювала напругу біля воріт Динамо за рахунок подач, однак кияни вистояли в цей відрізок і надалі повністю перехопили ініціативу. Після цього на полі фактично домінувала лише одна команда, що підтверджує і статистика: Динамо завдало 24 удари по воротах, тоді як суперник відповів лише трьома спробами.

Втім, кількісна перевага не переросла в голи. Пономаренко мав чудову нагоду завершити атаку з близької дистанції, Буяльський небезпечно пробивав із лінії штрафного майданчика, Шапаренко зумів влучити в поперечку, а Редушко перевірив воротаря дальнім ударом, який пройшов трохи вище цілі. Усі ці епізоди залишилися нереалізованими, і киянам забракло точності в завершальній фазі.

Університатя вистояла під постійним тиском і зберегла нульову нічию перед матчем-відповіддю, який відбудеться за тиждень. Для румунів такий результат виглядає дуже важливим, адже дозволяє підходити до другої гри без переваги в рахунку для киян.

Кваліфікація Ліги Європи. Стартовий раунд, перший матч

Динамо Київ – Університатя Клуж 0:0

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора, Бражко, Піхальонок (Буяльський, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундана, 90+1)

Універистатя Клуж: Міхаїл, Кипчу, Коубіш, Кристя, Станоєв, Драмме (Піньйо, 84), Кодря, Менді (Адамс, 65), Бік, Штефанеску, Макалу (Алієв, 73)

Попередження: Драмме