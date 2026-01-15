Динамо оголосило суперників на зборах в Туреччині
Київська команда розпочала підготовку до другої частини сезону
15 січня Динамо вирушить на збір до Туреччини. Київський клуб уже домовився про проведення шести контрольних зустрічей.
Наразі розклад контрольних матчів киян на зборі в Туреччині виглядає таким чином:
- 20.01 – Корона Кельце (Польща)
- 25.01 – Малішева (Косово)
- 30.01 – Кауно Жальгіріс (Литва)
- 9.02 – Іберія 1999 (Грузія)
- 14.02 – Зімбру (Молдова)
- 14.02 – РФШ (Латвія)
Список спарингів, а також дата та час проведення матчів можуть зазнавати змін та доповнюватися.
