Сергій Разумовський

Київське Динамо провело п’ятий контрольний матч у межах літнього тренувального збору. Цього разу суперником команди став ЛАСК – чинний чемпіон Австрії. Для підопічних тренерського штабу киян ця гра була одним із завершальних етапів підготовки перед стартом офіційних матчів у єврокубках.

Початок зустрічі минув у рівній боротьбі. Обидві команди намагалися контролювати м’яч, але довгі позиційні атаки рідко завершувалися справді небезпечними моментами. Динамо вперше серйозніше наблизилося до воріт австрійців на 15-й хвилині, коли Редушко виконав простріл у воротарський майданчик. Пономаренко був готовий замикати передачу, однак захисники ЛАСКа встигли перервати епізод.

Невдовзі кияни створили ще одну загрозу. Піхальонок потужно пробив у ближній кут, але голкіпер Юнгвірт зреагував і перевів м’яч на кутовий. Австрійці також регулярно відповідали своїми випадами, змушуючи оборону Динамо залишатися уважною, проте до по-справжньому складної роботи для Нещерета справа майже не доходила.

Рівний перебіг гри змінився в середині першого тайму. Атака Динамо почалася після вкидання з ауту, після чого м’яч швидко опинився у штрафному майданчику ЛАСКа. Шапаренко тонко зіграв на Пономаренка, а форвард ударом в один дотик відкрив рахунок.

Після перерви ЛАСК додав у темпі та став діяти агресивніше попереду. Аракате небезпечно пробив поруч зі стійкою, а згодом Кебе мав шанс зрівняти рахунок, але після удару головою з близької відстані спрямував м’яч вище воріт. Динамо відповіло моментом Редушка, який змістився до центру й пробив з-за меж штрафного майданчика.

У другому таймі гра стала жорсткішою. Через серію фолів арбітру довелося кілька разів діставати жовті картки. ЛАСК ще раз був близький до гола після подачі Ланга, коли м’яч дістався Флекеру, але той не скористався нагодою.

Кияни теж мали шанси збільшити перевагу. Спершу Пономаренко ледь не втік сам на сам із воротарем, а потім Волошин пробив у дальній нижній кут, проте Шиллінгер урятував ЛАСК. Та невдовзі саме Волошин став автором результативної передачі: він прорвався флангом і прострілив на Пономаренка, який оформив дубль та встановив підсумкові 2:0.

Після цієї перемоги Динамо в хорошому настрої готується до матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Університаті Клуж. Зустріч відбудеться в Любліні у четвер, 9 липня.

Контрольний матч

Динамо Київ – ЛАСК 2:0

Голи: Пономаренко, 32, 80

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Біловар (Малиш, 68), Михавко, Дубінчак, Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Волошин, Редушко (Огундана, 78), Пономаренко (Герреро, 85).

ЛАСК (стартовий склад): Юнгвірт, Мбуямба, Богард, Аденіран, Данек, Йоргенсен, Аракате, Дібанго, Хорват, Торніч, Кебе.

Попередження: Михавко (59), Волошин (63) – Кебе (67)