Павло Василенко

Збірна Португалії драматично пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, здолавши Хорватію з рахунком 2:1 у Торонто. Переможний м’яч португальці забили вже наприкінці зустрічі, вирвавши путівку до наступного раунду.

Португалія активно розпочала матч і вже на четвертій хвилині могла відкривати рахунок, але Домінік Лівакович блискуче впорався з ударом Бруну Фернандеша. До перерви команда Роберто Мартінеса повністю контролювала гру, створюючи момент за моментом, тоді як хорвати майже не загрожували воротам суперника.

Після відпочинку картина різко змінилася. Спочатку Діогу Кошта врятував португальців після удару Матео Ковачича, але на 53-й хвилині навіть він був безсилий, коли Іван Перишич після передачі Йосипа Станішича відкрив рахунок.

Матч миттєво став відкритим і багатим на драматичні епізоди. Гол Петара Сучича та ще один м’яч Кріштіану Роналду були скасовані через офсайд, але сам капітан Португалії на 68-й хвилині реалізував пенальті. Свої нагоди також втратила Хорватія – Ковачич влучив у стійку, а гол Луки Сучича не зарахували через положення поза грою.

Коли здавалося, що матч перейде в овертайм, Рафаел Леау виконав ідеальний простріл з лівого флангу, а Гонсалу Рамуш ударом головою приніс Португалії перемогу – 2:1. Уже в компенсований час VAR скасував ще один гол хорватів через офсайд.

У чвертьфіналі чемпіонату світу Португалія зіграє проти Іспанії.

ЧС-2026, 1/16 фіналу

Португалія – Хорватія – 2:1

Голи: Роналду, 68 (пенальті), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53.