Збірна Іспанії розгромила Австрію та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу
Дубль у матчі оформив Мікель Оярсабаль
12 хвилин томуПідписатися в
Збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над командою Австрії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Рахунок у зустрічі на 36-й хвилині відкрив Мікель Оярсабаль, який замкнув передачу Марка Кукурельї ударом у нижній кут. На 66-й хвилині Педро Порро подвоїв перевагу іспанців, головою відправивши м'яч у сітку після прострілу Алекса Баени.
Крапку в матчі на 89-й хвилині поставив Оярсабаль, який оформив дубль після другої за гру результативної передачі Кукурельї.
Чемпіонат світу-2026. 1/16 фіналу
Іспанія — Австрія — 3:0
Голи: 1:0 — Оярсабаль, 36, 2:0 — Порро, 66, 3:0 — Оярсабаль, 89
Завдяки цій перемозі Іспанія вийшла до 1/8 фіналу плей-оф Мундіалю.
Герой збірної Бельгії увійшов в історію чемпіонату світу.
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