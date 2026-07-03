Денис Сєдашов

Збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над командою Австрії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Рахунок у зустрічі на 36-й хвилині відкрив Мікель Оярсабаль, який замкнув передачу Марка Кукурельї ударом у нижній кут. На 66-й хвилині Педро Порро подвоїв перевагу іспанців, головою відправивши м'яч у сітку після прострілу Алекса Баени.

Крапку в матчі на 89-й хвилині поставив Оярсабаль, який оформив дубль після другої за гру результативної передачі Кукурельї.

Чемпіонат світу-2026. 1/16 фіналу

Іспанія — Австрія — 3:0

Голи: 1:0 — Оярсабаль, 36, 2:0 — Порро, 66, 3:0 — Оярсабаль, 89

Завдяки цій перемозі Іспанія вийшла до 1/8 фіналу плей-оф Мундіалю.

Герой збірної Бельгії увійшов в історію чемпіонату світу.