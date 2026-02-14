Динамо перемогло Зімбру у матчі з вісьмома голами
Біло-сині готуються до другої частини сезону
37 хвилин тому
Фото - ФК Динамо
Сьогодні київське Динамо зіграло свій передостанній спаринг на зимовому тренувальному зборі в Туреччині. Біло-сині протистояли Зімбру, який представляє столицю Молдови – Кишинів.
Поєдинок завершився перемогою Динамо з рахунком 5:3.
Нагадаємо, що в суботу на підопічних Ігоря Косюка чекає ще один контрольний матч проти латвійської РФШ. Гра відбудеться о 16:00 за київським часом.
Контрольний матч
Динамо – Зімбру – 5:3
Голи: Буяльський, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пенальті) – Козловський, 2, Доссо, 25, Василевич, 52.
