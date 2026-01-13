Динамо підписало новий контракт з основним захисником команди
Відомі деталі трудової угоди
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Захисник Динамо Тарас Михавко продовжив контракт з київським клубом на п’ять років. Угода розрахована до 31 грудня 2030 року, повідомляє пресслужба біло-синіх.
Стабільним гравцем першої команди Динамо Михавко став у другій половині сезону 2023/24. Разом з біло-синіми у 19-річному віці він вперше здобув титул чемпіона України.
Крім того, по завершенні сезону 2024/25 за підсумками опитування клубів, яке провела Українська Прем’єр-ліга, Тараса було визнано найкращим молодим футболістом УПЛ.
На зимову перерву Динамо пішло на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.
