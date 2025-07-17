Київське Динамо презентувало комплекти форми на сезон 2025/26 як домашній, так і виїзний. Екіпірування розроблене за підтримки технічного партнера New Balance, з яким клуб співпрацює вже восьмий рік поспіль.

Натхненням для дизайну стала атмосфера Києва — його вулична культура, графіті, динаміка міських вулиць та відданість фанатів. Домашній комплект виконаний у класичному білому кольорі, тоді як виїзний оформлений у різних відтінках синього. Обидва варіанти прикрашають три зірки на емблемі, що стали символом клубу.

Щодо офіційних матчів, то 22 липня Динамо розпочне шлях у Лізі чемпіонів гостьовою грою другого кваліфікаційного раунду проти мальтійського Хамрун Спартанс. Старт зустрічі – о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 29 липня в польському Любліні і почнеться о 21:00.

У рамках УПЛ команда Олександра Шовковського стартує 2 серпня матчем на виїзді проти Вереса. Початок поєдинку о 15:30.

Раніше повідомлялося, що стали відомі потенційні суперники Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.