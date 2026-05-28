Сергій Разумовський

Анатолій Безсмертний залишає посаду головного тренера сумської Вікторії та продовжить кар’єру в структурі київського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Сум.

За офіційною інформацією, український фахівець отримав запрошення увійти до тренерського штабу київського клубу. Саме через це Безсмертний припиняє роботу з Вікторією ще до завершення поточного сезону в Першій лізі.

Безсмертний працював із сумською командою у два періоди. Вперше він очолював Вікторію з вересня 2021 року до січня 2022 року. Згодом спеціаліст повернувся до клубу в липні 2023 року та керував командою до травня 2026 року. За тур до фінішу чемпіонату Вікторія посідає 8-ме місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Останній матч сезону сумська команда проведе вже без Безсмертного на тренерському містку. Після його відходу клубу доведеться визначатися з тим, хто готуватиме команду до заключного поєдинку чемпіонату та відповідатиме за подальший етап розвитку колективу.

Сам Анатолій Безсмертний підтвердив інформацію про свій перехід до тренерського штабу Динамо. За словами фахівця, наразі він не готовий детально коментувати майбутню роботу

Так, можу підтвердити цю новину. Поки більше коментувати нічого. Наразі так, а далі подивимося, як воно буде. Динамо знаходиться у відпустці, тому немає що зараз більше сказати. Але Вікторію залишив і прийняв запрошення Динамо – це факт. Останній тур цього сезону Вікторія вже проведе без мене, – повідомив Безсмертний в інтерв'ю UA-Футбол. Анатолій Безсмертний

За інформацією «ТаТоТаке», у тренерському штабі Динамо Безсмертний матиме конкретну функцію. Джерело повідомляє, що його запрошення стало ініціативою керманича команди Ігоря Костюка.

Очікується, що Безсмертний допомагатиме Костюку в роботі із захисною ланкою. Саме цей напрямок має стати однією з головних зон відповідальності нового члена тренерського штабу. Раніше подібні функції виконував Сергій Федоров, який працював у штабі Олександра Шовковського.

Нагадаємо, у сезоні-2020/21 ФК Львів під керівництвом Безсмертного сенсаційно здолав принципового суперника Динамо, донецький Шахтар (3:2).