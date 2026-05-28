Сергій Разумовський

Ріко Верховен заявив, що рефері Майк Лайсон нібито скоротив обов’язковий відлік після його нокдауну в бою проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Його слова передає De Telegraaf.

Український боксер переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Перед зупинкою поєдинку Усик відправив суперника у ключовий нокдаун, після якого продовжив атаку та довів бій до дострокової перемоги.

Після падіння Верховен зумів піднятися на ноги та продовжити поєдинок. Однак після бою нідерландець заявив, що потребував кожної секунди для відновлення, а рефері, за його словами, почав відлік не з першої секунди, а одразу з чотирьох.

Верховен вважає, що через це отримав менше часу, ніж мав би за стандартною процедурою після нокдауну. Попри це, бій було продовжено, але невдовзі Усик знову пішов уперед і змусив рефері зупинити поєдинок.

Раптом втрутився рефері. Я спитав, що він робить. Він каже: «Все скінчено». Запитав, чому. «Так краще для тебе». Але що мені насамперед здалося дивним, що він почав рахувати з чотирьох: чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хоча мені була потрібна кожна секунда. Чому це сталося? Думаю, що я той дивак, у кого раптом стало дуже добре виходити. Раптом на рингу опинився хтось, хто домінує над найкращим боксером у світі. Ріко Верховен нідерландський кікбоксер

