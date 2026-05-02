Сергій Разумовський

У матчі 26-го туру Національної ліги U-19 київське Динамо на своєму полі приймало донецький Шахтар. Команди підходили до поєдинку як сусіди по турнірній таблиці та головні претенденти на чемпіонство. Після 25 турів динамівці мали 61 очко і посідали друге місце, тоді як Шахтар очолював таблицю з 67 пунктами.

З перших хвилин активніше діяли господарі, які впевнено контролювали м’яч і регулярно загрожували воротам суперника. Така перевага швидко матеріалізувалася у забиті м’ячі. Після кількох небезпечних ударів Бекерського та Лобка рахунок відкрив Дикий. Він отримав передачу від Губенка з правого флангу і точним ударом із меж штрафного майданчика відправив м’яч у сітку.

Невдовзі кияни подвоїли перевагу: Люсін вивів на ударну позицію Федоренка, воротар Баглай відбив перший удар, але Люсін встиг на добивання і зробив рахунок 2:0. Шахтар відповів небезпечним моментом, коли Канте пробив поруч зі стійкою. Невдовзі матч довелося перервати приблизно на пів години через повітряну тривогу. Після відновлення гри динамівці знову могли забивати: Федоренко перевірив реакцію Баглая ударом низом, а Бекерський після проходу лівим флангом пробив у стійку.

На початку другого тайму гості скоротили відставання. Після подачі зі штрафного Канте виграв боротьбу на другому поверсі та головою відправив м’яч у ворота — 2:1. Гра проходила на високих швидкостях, і команди регулярно обмінювалися гострими атаками.

Однак динамівці швидко повернули собі комфортну перевагу. Після перехоплення м’яча біля штрафного майданчика суперника Лобко віддав передачу в центр, де Люсін холоднокровно реалізував момент — 3:1. Наприкінці зустрічі саме він оформив хет-трик. Після довгої передачі від Суркіса Бекерський продовжив атаку на Лобка, який намагався перекинути воротаря. Баглай і захисник спершу врятували Шахтар, але Люсін першим опинився на добиванні та встановив остаточний рахунок — 4:1.

У підсумку Динамо U-19 здобуло впевнену перемогу та скоротило відставання від лідера чемпіонату до трьох очок — 67 проти 64 у Шахтаря. Кияни зберігають реальні шанси на боротьбу за чемпіонський титул.

Національна ліга U-19, 26-й тур

Динамо U-19 – Шахтар U-19 4:1

Голи: Дикий, 17, Люсін, 23, 58, 76 – Канте, 47

Динамо: 71. Суркіс (к), 2. Рибак, 5. Соломченко, 3. Дехтяр, 15. Дикий (28. Жданов, 73), 18. Озимай (10. Пашко, 85), 20. Федоренко (30. Романюк, 75), 8. Люсін, 11. Губенко, 21. Бекерський (17. Гродзінський, 85), 9. Лобко.

Шахтар: 36. Баглай, 15. Костюк, 14. Милокост, 26. Оніщук (7. Петрук, 29), 5. Калюжний, 6. Бундаш (17. Давиденко, 41), 16. Тютюнов (11. Зубрій, 29), 22. Балакай (23. Чорненький, 66), 25. Стрільчук (2. Решетніков, 66), 10. Цуканов, 28. Канте.

Попереджені: Соломченко (8), Озимай (24), Лобко (79) – Балакай (28), Давиденко (55), Петрук (90+3).