Порту забрав чемпіонство в Португалії після втрати очок Бенфіки
Трубін та Судаков змагаютсья лише за ЛЧ
28 хвилин тому
Фото - FC Porto
Порту у матчі 32 туру Прімейра-ліги проти Алверки оформив 31-й титул чемпіона Португалії.
Поєдинок на стадіоні Драгау заврешився з рахунком 1:0. Переможний гол Беднарека зробив команду Франческо Фаріолі недосяжною для лісабонських грандів - Бенфіки на Спортінга.
Дракони повернули собі титул після чотирирічної перерви завдяки втраченій перемозі Бенфіки у поєдинку проти Фамалікана (2:2).
Прімейра-ліга. 32 тур
Порту - Алверка 1:0
Гол: Беднарек, 40
