Сергій Стаднюк

Середа, 29 жовтня, обіцяє стати одним із найцікавіших футбольних днів осені для вітчизняного вболівальника. Протягом дня триватимуть матчі національних кубків і чемпіонатів, а українські легіонери знову спробують заявити про себе на європейських аренах. Як вишенька на торті – українське Класичне.

У Кубку України відбудуться три матчі 1/8 фіналу. Розпочне ігровий день протистояння Вікторії та Інгульця, а о 14:30 між собою зіграють ЛНЗ і Рух. Головна подія дня – класичне протистояння Динамо і Шахтаря у Києві, яке розпочнеться о 18:00. Обидві команди наразі не в найкращй формі, тому гра обіцяє бути принциповою і напруженою до останніх хвилин.

Напередодні стало відомо про серйозні втрати біло-синіх. До того ж, особливої перчинки додасть той факт, що команди ще й зіграють між собою на вихідних у рамках чемпіонату.

У Кубку Німеччини продовжується стадія 1/16 фіналу. О 19:00 Баєр на виїзді зустрінеться з Падерборном, а о 21:45 Кельн спробує дати бій Баварії. Участь двох останніх чемпіонів Бундесліги гарантує видовищний футбол.

Українці в Європі проведуть насичений вечір. О 19:30 Рома Артема Довбика зіграє проти Парми, о 21:45 Дженоа Руслана Маліновського прийматиме Кремонезе. У Франції о 20:00 Ілля Забарний може вийти у складі ПСЖ проти Лор'яна, а о 22:05 Страсбур Едуара Соболя прийме Осер. У Португалії Бенфіка з Анатолієм Трубіним і Георгієм Судаковим о 22:45 зустрінеться з Тонделою в чвертьфіналі Кубка португальської ліги.

У Серії А триватиме дев’ятий тур. Ювентус о 19:30 прийме Удінезе, тоді як о 21:45 на «Джузеппе Меацца» Інтер зійдеться з Фіорентиною – центральний матч дня в Італії.

У французькій Лізі 1 о 20:00 стартує матч Ніцци проти Лілля, а пізніше, о 22:05, одночасно гратимуть Марсель Роберто Де Дзербі з Анже і Париж з Ліоном. Французького футболу сьогодні буде багато...

А завершить день Англія, де в 1/8 фіналу Кубка ліги відбудеться гаряче протистояння Ньюкасла і Тоттенгема. Обидві команди нині в хорошій формі, тому можна очікувати атакувального футболу і голів у кожному таймі. Ліверпуль прийме Кристал Пелас у римейку матчу за Суперкубок. «Червоні» матимуть велику мотивацію перервати серію поразок на внутрішній арені та помститися «вискочкам».

21:45 | Ліверпуль – Кристал Пелас. Пряма трансляція

22:00 | Ньюкасл – Тоттенгем. Пряма трансляція