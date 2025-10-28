Сергій Стаднюк

Пресслужба Динамо повідомила новини щодо лазарету команди Олександра Шовковського. Він помітно пустішає напередодні двох поєдинків із Шахтарем – в 1/8 фіналу Кубка України та в 11-му турі вітчизняної Прем'єр-ліги, а також перед майбутніми іграми в Лізі конференцій.

До строю вже повернулися Андрій Ярмоленко та Денис Попов – обидва відзначилися голами у ворота Кривбаса (4:0). Також не мають проблем зі здоров’ям і готові допомагати команді Олександр Піхальонок, Олександр Тимчик, Владислав Кабаєв, Валентин Рубчинський та Микола Михайленко.

Водночас залишаються поза грою Владислав Дубінчак, Крістіан Біловар і Микола Шапаренко. Участь же вінгера Назара Волошина в найближчому матчі залишається під питанням.

Динамо наразі посідає друге місце в Українській Прем’єр-лізі, маючи 20 очок після 10 турів. 29 жовтня о 18:00 кияни приймуть Шахтар у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України.